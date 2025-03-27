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Общество

Четыре нижегородских детсада закрыты на карантин по ОРВИ

02 апреля 2025 17:13  [210] Общество

Четыре детсада в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что всего на карантин в профилактических целях закрыты 3,5% образовательных учреждений региона, в том числе 4 класса и 105 групп дошкольников. 

За неделю с 24 по 30 марта в области выявлено 21 тысяча случаев респираторных инфекций, тенденция к снижению заболеваемости во всех возрастных группах продолжается.

Среди диагностированных простудных заболеваний преобладает вирус гриппа с показателем в 83% от всего числа выявленных вирусов. Также выделяются сезонные короновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ начала снижаться в Нижегородской области.

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Теги:
Карантин ОРВИ Роспотребнадзор
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