Четыре нижегородских детсада закрыты на карантин по ОРВИ

Четыре детсада в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что всего на карантин в профилактических целях закрыты 3,5% образовательных учреждений региона, в том числе 4 класса и 105 групп дошкольников.
За неделю с 24 по 30 марта в области выявлено 21 тысяча случаев респираторных инфекций, тенденция к снижению заболеваемости во всех возрастных группах продолжается.
Среди диагностированных простудных заболеваний преобладает вирус гриппа с показателем в 83% от всего числа выявленных вирусов. Также выделяются сезонные короновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.
Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ начала снижаться в Нижегородской области.
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