Четыре нижегородских детсада закрыты на карантин по ОРВИ Общество

Четыре детсада в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что всего на карантин в профилактических целях закрыты 3,5% образовательных учреждений региона, в том числе 4 класса и 105 групп дошкольников.

За неделю с 24 по 30 марта в области выявлено 21 тысяча случаев респираторных инфекций, тенденция к снижению заболеваемости во всех возрастных группах продолжается.

Среди диагностированных простудных заболеваний преобладает вирус гриппа с показателем в 83% от всего числа выявленных вирусов. Также выделяются сезонные короновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ начала снижаться в Нижегородской области.