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Парк 800-летия Нижнего Новгорода подготовят к летнему сезону, сообщили сайту pravda-nn.ru в администрации Нижегородского района.
После зимы на набережной Федоровского были выявлены повреждения: часть конструкций утратила внешний вид и требует ремонта. На это обратили внимание и местные жители.
Специалисты администрации провели осмотр территории и зафиксировали ряд дефектов. В частности, планируется восстановить лестничные спуски, устранить повреждения на столбах освещения, скамейках и малых архитектурных формах. Сметная документация на ремонт уже подготовлена. Сроки начала работ будут определены после проведения экспертизы.
Некоторые горожане также выразили обеспокоенность внешним видом металлических конструкций, посчитав их ржавыми. В администрации пояснили, что они изготовлены из кортеновской стали, которая отличается характерным "ржавым" оттенком.
Как пояснили в районной администрации, под воздействием влаги на поверхности кортеновской стали образуется оксидная плёнка — патина. Она защищает металл от дальнейшей коррозии, полностью закрывая его поры и предотвращая проникновение кислорода в структуру. Благодаря равномерному декоративному цвету, этот материал широко применяется при создании арт-объектов и оформлении общественных пространств.
Ранее сообщалось, что дороги Нижнего Новгорода очистят от песка до 15 апреля.
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