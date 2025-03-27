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Общество

Парк 800-летия Нижнего Новгорода подготовят к летнему сезону

03 апреля 2025 12:29  [108] Общество
Парк 800-летия Нижнего Новгорода подготовят к летнему сезону

Фото: Кира Мишина

Парк 800-летия Нижнего Новгорода подготовят к летнему сезону, сообщили сайту pravda-nn.ru в администрации Нижегородского района.

После зимы на набережной Федоровского были выявлены повреждения: часть конструкций утратила внешний вид и требует ремонта. На это обратили внимание и местные жители.

Специалисты администрации провели осмотр территории и зафиксировали ряд дефектов. В частности, планируется восстановить лестничные спуски, устранить повреждения на столбах освещения, скамейках и малых архитектурных формах. Сметная документация на ремонт уже подготовлена. Сроки начала работ будут определены после проведения экспертизы.

Некоторые горожане также выразили обеспокоенность внешним видом металлических конструкций, посчитав их ржавыми. В администрации пояснили, что они изготовлены из кортеновской стали, которая отличается характерным "ржавым" оттенком.

Как пояснили в районной администрации, под воздействием влаги на поверхности кортеновской стали образуется оксидная плёнка — патина. Она защищает металл от дальнейшей коррозии, полностью закрывая его поры и предотвращая проникновение кислорода в структуру. Благодаря равномерному декоративному цвету, этот материал широко применяется при создании арт-объектов и оформлении общественных пространств.

Ранее сообщалось, что дороги Нижнего Новгорода очистят от песка до 15 апреля.

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Теги:
Благоустройство весна набережная
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