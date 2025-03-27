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Культура и отдых

Владимиру Путину подарили хохломских птичек

03 апреля 2025 15:08  [62] Культура и отдых
Владимиру Путину подарили хохломских птичек

Президенту РФ Владимиру Путину презентовали хохломских птичек. Подарок ему преподнесла генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече 3 апреля.

По словам губернатора Глеба Никитина, "это сувенир не просто отечественного производства, а нижегородского бренда с богатой историей народно-художественного промысла".

Глава региона пояснил, что подаренные президенту птички являются символом проекта Made in Russia. Их изготовили на семеновской фабрике. Мастера вырезали и расписали фигурки вручную.

"Роспись не традиционная, а обновленная — разработанная в партнерстве с дизайнером Алёной Ахмадуллиной", — добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде откроется арт-пространство, посвященное хохломе.

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Теги:
Владимир Путин НХП Хохлома
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