Владимиру Путину подарили хохломских птичек Культура и отдых

Президенту РФ Владимиру Путину презентовали хохломских птичек. Подарок ему преподнесла генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече 3 апреля.

По словам губернатора Глеба Никитина, "это сувенир не просто отечественного производства, а нижегородского бренда с богатой историей народно-художественного промысла".

Глава региона пояснил, что подаренные президенту птички являются символом проекта Made in Russia. Их изготовили на семеновской фабрике. Мастера вырезали и расписали фигурки вручную.

"Роспись не традиционная, а обновленная — разработанная в партнерстве с дизайнером Алёной Ахмадуллиной", — добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде откроется арт-пространство, посвященное хохломе.