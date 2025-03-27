Прощание с участником СВО Алексеем Грибенниковым прошло в Лыскове

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34-летний житель Нижегородской области Алексей Грибенников погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Лысковского округа.
Обстоятельства его смерти не уточняются.
Прощание с военнослужащим прошло 3 апреля в Лыскове.
Ранее сообщалось, в Дзержинске прошло прощание с Андреем Беловым. А 29 марта похоронили нижегородского журналиста Андрея Панова, погибшего в зоне СВО.
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