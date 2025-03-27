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Общество

Прощание с участником СВО Алексеем Грибенниковым прошло в Лыскове

03 апреля 2025 15:57  [133] Общество

Фото: Анастасия Назарова

34-летний житель Нижегородской области Алексей Грибенников погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Лысковского округа.

Обстоятельства его смерти не уточняются.

Прощание с военнослужащим прошло 3 апреля в Лыскове.

Ранее сообщалось, в Дзержинске прошло прощание с Андреем Беловым. А 29 марта похоронили нижегородского журналиста Андрея Панова, погибшего в зоне СВО.

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Теги:
Лысковский район Похороны СВО
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