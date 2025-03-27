Роструд озвучил подробности о двух пострадавших в ДТП у Борского моста

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Фото: ГАИ по Нижегородской области

Гострудинспекция Нижегородской области провела начала расследование и выяснение всех обстоятельств аварии на 11-м километре трассы "Нижний Новгород – Шахунья – Яранск". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 2 апреля на трассе "Нижний Новгород – Шахунья – Яранск" перед Борским мостом произошло столкновение с участием грузовой "ГАЗели" и трактора, выполняющего дорожные работы. Причиной ДТП стала небезопасная скорость движения грузового автомобиля.

В результате аварии пострадали два водителя-экспедитора ООО "Транспорт-Логистика".

28-летний работник, находившийся за рулем "ГАЗели" получил сотрясение мозга, переломы правого бедра и правого наколенника, а также многочисленные ссадины и травматический шок. Медики оценивают его травмы как тяжелые.

36-летний экспедитор, который в момент аварии находился на пассажирском сидении, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой.

Ранее сообщалось, ДТП трех автомобилей днем 3 апреля привело к пробкам на Нижневолжской набережной в обе стороны.

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Теги:
ДТП Роструд Смертность
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