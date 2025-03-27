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Общество

Резкое похолодание и снег идут в Нижний Новгород

04 апреля 2025 11:04  [1] Общество

Фото: Александр Воложанин

Резкое похолодание и снег надвигаются на Нижний Новгород. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

Утром в субботу, 5 апреля, температура составит +2...+6 градусов, днем поднимется лишь до +7. Небо будет пасмурным, возможны редкие прояснения. К ночи столбики термометров опустятся до −1...+3 градусов. Ветер останется слабым в течение дня. Фактическая температура будет ощущаться ниже прогнозируемой. Некоторые нижегородцы могут ощущать недомогание из-за неустойчивого магнитного поля.

В воскресенье, 6 апреля, целый день ожидается снег. Температура не поднимется выше −2...0 градусов. Ветер усилится до 5,6 м/с. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы.

Аллергикам стоит ожидать низкую активность пыльцы в эти выходные. УФ-индекс также останется низким.

Ранее сообщалось, череда мощных магнитных бурь прогнозируется в апреле в Нижегородской области.

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