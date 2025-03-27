Нижегородскую учительницу уволили из-за откровенных фото в соцсетях

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Скандал в школе №58 в Автозаводском районе разразился в социальных сетях из-за откровенных фотографий учительницы начальных классов.
В сети появились фотографии работницы сфер образования, где она предстает полуобнаженной с алкоголем в руках. Якобы эти снимки были размещены в свободном доступе и любой мог их увидеть.
Большинство пользователей возмутились неуместным поведением педагога, но некоторые встали на ее защиту, аргументируя, что личная жизнь преподавателей за пределами школы никого не касается.
В депобре Нижнего Новгорода в ответ на запрос НИА "Нижний Новгород" сообщили, что школа провела служебное расследование на уровне учебного заведения после публикации информации в СМИ. По итогам проверки учительницу уволили с занимаемой должности.
Ранее сообщалось, более 10 млн рублей выделено на ремонт нижегородских школ.
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