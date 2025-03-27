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Происшествия

Нижегородскую учительницу уволили из-за откровенных фото в соцсетях

04 апреля 2025 12:21  [92] Происшествия

Фото: Кира Мишина

Скандал в школе №58 в Автозаводском районе разразился в социальных сетях из-за откровенных фотографий учительницы начальных классов.

В сети появились фотографии работницы сфер образования, где она предстает полуобнаженной с алкоголем в руках. Якобы эти снимки были размещены в свободном доступе и любой мог их увидеть.

Большинство пользователей возмутились неуместным поведением педагога, но некоторые встали на ее защиту, аргументируя, что личная жизнь преподавателей за пределами школы никого не касается.

В депобре Нижнего Новгорода в ответ на запрос НИА "Нижний Новгород" сообщили,  что школа провела служебное расследование на уровне учебного заведения после публикации информации в СМИ. По итогам проверки учительницу уволили с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, более 10 млн рублей выделено на ремонт нижегородских школ.

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Теги:
Нагота Учитель Школы
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