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Общество

Глебу Никитину представили спецтранспорт для ветеранов СВО

04 апреля 2025 13:00  [234] Общество

Фото: Олег Булыгин

На Нижегородской ярмарке 4 апреля губернатору Нижегородской области Глебу Никитину презентовали санитарный и реабилитационный транспорт, предназначенный для ветеранов СВО. Об этом сообщает министерство соцполитики региона.

Демонстрация техники прошла в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина, направленного на поддержку участников СВО, включая содействие в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья.

Инициатором презентации выступил нижегородский производитель — завод ООО "Промтех". Представленные автомобили адаптированы для нужд людей с инвалидностью. Их можно использовать как в личных целях, так и в профессиональной деятельности, а также в медицинских и санитарных службах.

В числе представленных моделей — автомобили с ручным управлением и отсеком для инвалидной коляски. Такие машины могут быть задействованы, например, в службе такси, на почте или в медицинских учреждениях. Также были показаны специальные транспортные средства для перевозки маломобильных пациентов в реабилитационные центры.

Один из автомобилей, приобретенных в рамках этой инициативы, был передан нижегородскому ветерану.

Ветеран СВО Глеб Плесков, получивший ключи от машины, был мобилизован в декабре 2022 года и служил до июня 2023 года. Во время выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение и прошел длительный курс реабилитации.

Он поблагодарил за подарок, отметив, что автомобиль станет серьезной поддержкой для его семьи. По словам ветерана, у него с супругой двое детей, и теперь они смогут чаще путешествовать и открывать для себя новые уголки Нижегородской области.

Ранее сообщалось, более 1,5 тысячи участников СВО зарегистрировались в программе "Герои. Нижегородская область".

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Теги:
Глеб Никитин СВО Транспорт
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