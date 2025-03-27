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Происшествия

Бастрыкин потребовал завести дело после нападения на нижегородского медика

03 апреля 2025 13:50  [139] Происшествия

Фото: СК России

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю СУ по Нижегородской области Дынькову возбудить уголовное дело по факту нападения на медицинского работника в Нижнем Новгороде и затребовал доклад о ходе расследования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  

Напомним, во время вызова на медбрата-анестезиста напал один из родственников пациента, которому медик оказывал помощь. Пострадавшему диагностировали закрытый перелом третьего ребра с левой стороны грудной клетки.

Следственные органы продолжают проводить процессуальную проверку произошедшего по статье о побоях.

Ситуация находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, прокуратура Нижегородской области расследует взрыв газа в Перевозе.

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Теги:
Александр Бастрыкин СК РФ Уголовное дело
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