Бастрыкин потребовал завести дело после нападения на нижегородского медика

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителю СУ по Нижегородской области Дынькову возбудить уголовное дело по факту нападения на медицинского работника в Нижнем Новгороде и затребовал доклад о ходе расследования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, во время вызова на медбрата-анестезиста напал один из родственников пациента, которому медик оказывал помощь. Пострадавшему диагностировали закрытый перелом третьего ребра с левой стороны грудной клетки.
Следственные органы продолжают проводить процессуальную проверку произошедшего по статье о побоях.
Ситуация находится на контроле центрального аппарата ведомства.
Ранее сообщалось, прокуратура Нижегородской области расследует взрыв газа в Перевозе.
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