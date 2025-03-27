Клещи покусали 36 нижегородцев Общество

В Нижегородской области зафиксирован резкий рост числа обращений по поводу укусов клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 3 апреля 2025 года зарегистрировано 36 случаев присасывания клещей.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в медицинские организации поступило всего три подобных обращения.

Случаи нападения зловредных насекомых зафиксированы в различных районах и округах области. Среди них — Балахнинский, Варнавинский, Вознесенский, Воскресенский, Городецкий, Кстовский, Краснобаковский, Лысковский, Павловский и Сосновский округа, а также городские округа Бор, Выкса, Дзержинск, Семенов и Шахунья. В Нижнем Новгороде клещи кусали граждан в Приокском районе.

Наибольшее число инцидентов произошло в сельской местности — на территории деревень и сел (46% случаев). Также клещи нападали на людей на придомовых участках и в садах — по 15% от общего числа обращений.

Десяти детям, пострадавшим от укусов, была проведена экстренная профилактика с применением противоклещевого иммуноглобулина.

В лабораториях исследовали 54 особи клещей. В результате у пяти из них выявлен боррелиоз, ещё у одного — анаплазмоз. Специалисты призывают жителей региона соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе и в зелёных зонах.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область организует закупку вакцины от клещевого энцефалита за 6 млн рублей.