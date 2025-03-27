Семья из Франции откроет производство удобрений в Нижегородской области Экономика

Фото: АСИ и АНО "ОКА"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Семья Кларот из Франции переехала в Нижний Новгород, чтобы начать промышленный бизнес в регионе. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в агентстве ОКА.

Главы семьи Лоран Кларот переехал в приволжскую столицу вместе с Эллой, одной из своих дочерей, с французского острова Новая Каледония. Иностранцы собираются прожить здесь год, и, если все сложится, остальные члены семьи также приедут в Россию на ПМЖ.

Одной из главных причин для переезда стала мечта Лорана открыть свой бизнес, который осуществить на территории Франции не представляется возможным.

Мужчина хочет организовать небольшой промышленный бизнес в сфере производства удобрений. А затем планирует экспортировать российскую продукцию на Ближний восток.

"Мы помогаем переехать иностранцам, которые разделяют наши ценности и готовы включаться и вкладываться в экономику нашей страны. Мы помогаем людям в части интеграции в социально-экономическую систему, в том числе в бизнес-сообщество, знакомим со своими партнерами, например", - рассказал гендиректор Агентства ОКА Якоб Пиннекер.

Ранее сообщалось, 13 семей-импатриантов из Германии, США и Франции проживают в Нижегородской области.