Семья из Франции откроет производство удобрений в Нижегородской области

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Семья Кларот из Франции переехала в Нижний Новгород, чтобы начать промышленный бизнес в регионе. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в агентстве ОКА.
Главы семьи Лоран Кларот переехал в приволжскую столицу вместе с Эллой, одной из своих дочерей, с французского острова Новая Каледония. Иностранцы собираются прожить здесь год, и, если все сложится, остальные члены семьи также приедут в Россию на ПМЖ.
Одной из главных причин для переезда стала мечта Лорана открыть свой бизнес, который осуществить на территории Франции не представляется возможным.
Мужчина хочет организовать небольшой промышленный бизнес в сфере производства удобрений. А затем планирует экспортировать российскую продукцию на Ближний восток.
"Мы помогаем переехать иностранцам, которые разделяют наши ценности и готовы включаться и вкладываться в экономику нашей страны. Мы помогаем людям в части интеграции в социально-экономическую систему, в том числе в бизнес-сообщество, знакомим со своими партнерами, например", - рассказал гендиректор Агентства ОКА Якоб Пиннекер.
Ранее сообщалось, 13 семей-импатриантов из Германии, США и Франции проживают в Нижегородской области.
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