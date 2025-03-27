Канадцы Фейнстра пожаловались на грубость в российском аэропорту Общество

Канадская семья Фейнстра, переехавшая в Нижегородскую область чуть более года назад, пожаловалась на отношение сотрудников паспортного контроля в одном из столичных аэропортов. Эмоциями Аренд Фейнстра поделился в одном из недавних видео на семейном YouTube-канале.

Глава семьи вместе с женой и дочерью возвращались из Грузии, куда они уезжали на некоторое время, чтобы уладить дела и встретиться со старыми друзьями. Инцидент произошел по прилете в московский аэропорт.

"Мы прошли паспортный контроль. Боже, какой зоопарк. Мне кажется, эти люди выбрали самых несчастных для этой работы. Или у них были плохие клиенты до нас", - возмутился Аренд.

Он рассказал, что сотрудники много кричали и "лаяли". Несмотря на негативные эмоции, иностранцы все равно рады вернуться домой.

Напомним, многодетная семья получила ВНЖ и строит свою ферму, чтобы в дальнейшем продавать собственные натуральные продукты.

Ранее, иностранцы подвели итоги первого года жизни в регионе.