Нижегородские врачи спасли 6-летнего ребенка с магнитными шариками в носу

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Нижегородские врачи извлекли магнитные шарики, застрявшие в носу у шестилетнего мальчика. Об этом сообщил Тelegram-канал "Бокал прессека".
Шестилетнего мальчика срочно доставили к нижегородским отоларингологам после жалоб на боль в носу и затрудненное дыхание.
Во время осмотра врач ЛОР-отделения Медскрин областного Центра по борьбе со СПИД Валерия Наумова обнаружила в носовых ходах ребенка по одному магниту. Игрушечные шарики притянулись друг к другу, зажав носовую перегородку между собой.
Инородные тела были аккуратно извлечены с помощью специального медицинского крючка. Повреждений перегородки удалось избежать, а незначительное воспаление слизистой, по словам врача, пройдет в ближайшее время.
Специалист подчеркнула, что при длительном нахождении магнитов в носу могут возникнуть серьезные осложнения — от кровотечений до перфорации перегородки.
Ранее сообщалось, в 2024 году медики диагностировали туберкулез у 529 нижегородцев.
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