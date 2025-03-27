Нижегородские врачи спасли 6-летнего ребенка с магнитными шариками в носу Происшествия

Фото: Тelegram-канал "Бокал прессека"

Нижегородские врачи извлекли магнитные шарики, застрявшие в носу у шестилетнего мальчика. Об этом сообщил Тelegram-канал "Бокал прессека".

Шестилетнего мальчика срочно доставили к нижегородским отоларингологам после жалоб на боль в носу и затрудненное дыхание.

Во время осмотра врач ЛОР-отделения Медскрин областного Центра по борьбе со СПИД Валерия Наумова обнаружила в носовых ходах ребенка по одному магниту. Игрушечные шарики притянулись друг к другу, зажав носовую перегородку между собой.

Инородные тела были аккуратно извлечены с помощью специального медицинского крючка. Повреждений перегородки удалось избежать, а незначительное воспаление слизистой, по словам врача, пройдет в ближайшее время.

Специалист подчеркнула, что при длительном нахождении магнитов в носу могут возникнуть серьезные осложнения — от кровотечений до перфорации перегородки.

Ранее сообщалось, в 2024 году медики диагностировали туберкулез у 529 нижегородцев.