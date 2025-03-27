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Общество

Транспортная доступность нижегородского "Сокола" улучшится с 11 апреля

04 апреля 2025 18:30  [70] Общество

Транспортную доступность нижегородского завода "Сокол" усилят с 11 апреля. О последних обновлениях в маршрутах областного центра 4 апреля рассказал замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин.

В нижегородском минтрансе отметили, что изменится схема маршрута А-65. Это обеспечит дополнительную доступность внутри района, позволяя жителям быстрее добираться до социальных объектов Автозавода, ЖК "Водный мир", а также до промзоны на улице Кузбасской и завода "Сокол" без пересадок.

Также с 11 апреля изменится трасса движения автобуса А-76 — он начнёт курсировать через улицу Чаадаева, что обеспечит более удобный проезд к "Соколу" для работников и посетителей.

С 26 мая в транспортной системе города произойдут ещё несколько изменений. Так, маршрут Т-57 будет переименован в маршрут №78, а Т-40 станет маршрутом №13. Кроме того, с этой даты из всех маршрутных указателей исчезнут литеры "А", и установится единый стандарт обозначения.

Еще с 26 мая перевозчики начнут работать по новым условиям контрактов. К подвижному составу и соблюдению расписания будут предъявляться более строгие требования, что направлено на повышение качества обслуживания пассажиров.

Ранее сообщалось, что с 11 апреля в Нижнем Новгороде произойдут изменения на маршруте автобуса А-86.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт
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