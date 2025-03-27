Мэрия утвердила компенсации для жильцов сгоревшей усадьбы на Ильинской Экономика

Администрация Нижнего Новгорода приняла постановление о выплате компенсаций жителям усадьбы Вагина на улице Ильинской, 42. Соответствующая информация подтверждена документом, подписанным первым заместителем мэра Денисом Скалкиным.

Денежные выплаты будут предоставлены собственникам жилых помещений в доме № 42, если у них отсутствует другое жилье в пределах города. Компенсация предназначена для временного найма жилья на период, пока дом непригоден для проживания.

Выплаты до 35 тысяч рублей в месяц будут направлены владельцам однокомнатных квартир, до 45 тысяч рублей в месяц - для владельцев двухкомнатных квартир.

Если квартира в пострадавшем доме принадлежит нескольким владельцам, компенсация будет выплачена только за одно жилое помещение, исходя из размера доли каждого в праве общей долевой собственности.

Напомним, пожар вспыхнул утром 12 января в жилом доме на улице Ильинской, который признан ОКН как усадьба купца Николая Вагина. Один человек погиб, двух удалось спасти.

Ранее сообщалось, выплаты за рождение ребенка ввели для сотрудников больницы в Нижнем Новгороде.