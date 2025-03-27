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Происшествия

Жители Заволжья просят Бастрыкина вмешаться в строительство православного центра

05 апреля 2025 13:50  [246] Происшествия
Жители Заволжья просят Бастрыкина вмешаться в строительство православного центра

Фото: скриншот из видео Дмитрия Захарова

Жители города Заволжье в Городецком районе обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой остановить произвол со стороны местных властей. Видеообращение опубликовано в социальных сетях блогера Дмитрия Захарова.

Поводом для обращения стало строительство Православного просветительского центра, которое, как считают горожане, ведется с нарушениями: стройка расположена прямо под окнами домов, нет ограждений и информационной таблички, работы ведутся утром, мешая жителем спать.

При этом на официальных мероприятиях представители местной власти заявляют, будто стройплощадка полностью очищена от мусора, что не соответствует действительности.

Заволжане опасаются, что условия жизни в Пушкинском микрорайоне ухудшатся. В православном центре планируется также сделать встроенную церковь, большое количество прихожан и машин будет мешать местным жителям в микрорайоне с плотной застройкой.

Активисты планируют записать обращение президенту России Владимиру Путину. В нем они намерены попросить передать управление Заволжьем напрямую полномочному представителю президента в ПФО Игорю Комарову. Инициативная группа рассчитывает, что это поможет решить накопившиеся проблемы, в том числе связанные с навязыванием строительства центра.

В прошлом году похожая ситуация произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Тогда нижегородской епархии пришлось отказаться от возведения храма на улице Героя Смирнова из-за несогласия местных жителей.

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Теги:
Городецкий район Жалобы Строительство
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