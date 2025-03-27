Новую дорогу на улице Пушкина могут построить в Нижнем Новгороде Общество

Новый проезд на улице Пушкина может появиться в Советском районе. Проект планировки и межевания территории вынесли на общественные обсуждения. Соответствующая документация опубликована на сайте городской администрации.

В роли заказчика выступает "ННДК Бекетова".

Дорога соединит улицы Артельную и Бекетова, ее протяженность будет составлять чуть больше одного километра. Точное количество полос не определено, но планируется - от двух до четырех.

Ширина проезжей части будет варьироваться от 3,5 до 12,45 метров. Максимальная расчетная скорость движения составит 40–50 км/ч.

Кроме того, предусмотрено строительство трамвайных путей, которые пройдут вдоль улиц Терешковой, Корейской, Нартова, Пушкина и Кулибина вплоть до улицы Белинского. В планах также создание удобных пешеходных и велосипедных дорожек.

Обсуждения проекта проводятся с 2 по 11 апреля.

Ранее сообщалось, мэрия дополнительно направит 600 млн рублей на благоустройство территорий и дорог.