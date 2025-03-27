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Общество

Новую дорогу на улице Пушкина могут построить в Нижнем Новгороде

05 апреля 2025 17:15  [102] Общество
Новую дорогу на улице Пушкина могут построить в Нижнем Новгороде

Новый проезд на улице Пушкина может появиться в Советском районе. Проект планировки и межевания территории вынесли на общественные обсуждения. Соответствующая документация опубликована на сайте городской администрации.

В роли заказчика выступает "ННДК Бекетова".

Дорога соединит улицы Артельную и Бекетова, ее протяженность будет составлять чуть больше одного километра. Точное количество полос не определено, но планируется - от двух до четырех. 

Ширина проезжей части будет варьироваться от 3,5 до 12,45 метров. Максимальная расчетная скорость движения составит 40–50 км/ч.

Кроме того, предусмотрено строительство трамвайных путей, которые пройдут вдоль улиц Терешковой, Корейской, Нартова, Пушкина и Кулибина вплоть до улицы Белинского. В планах также создание удобных пешеходных и велосипедных дорожек.

Обсуждения проекта проводятся с 2 по 11 апреля.

Ранее сообщалось, мэрия дополнительно направит 600 млн рублей на благоустройство территорий и дорог.

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Теги:
Дороги Ремонт дорог Строительство
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