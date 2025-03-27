Жительницы Нижегородской области насмерть забили подругу

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В поселке Ветлужский Краснобаковского района возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, трагедия произошла 6 апреля в рабочем поселке Ветлужский. На улице Первомайской между женщинами и их общей знакомой вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемые жестоко избили потерпевшую. От полученных травм она скончалась.
В результате оперативно-следственных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны четыре местные жительницы.
На данный момент все фигурантки задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено официальное обвинение, а также избрана мера пресечения.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства по делу.
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