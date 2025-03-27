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Происшествия

Жительницы Нижегородской области насмерть забили подругу

07 апреля 2025 18:16  [69] Происшествия
Жительницы Нижегородской области насмерть забили подругу

Фото: СК России по Нижегородской области

В поселке Ветлужский Краснобаковского района возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, трагедия произошла 6 апреля в рабочем поселке Ветлужский. На улице Первомайской между женщинами и их общей знакомой вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемые жестоко избили потерпевшую. От полученных травм она скончалась.

В результате оперативно-следственных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны четыре местные жительницы.

На данный момент все фигурантки задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено официальное обвинение, а также избрана мера пресечения.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства по делу.

Ранее сообщалось, четыре человека пострадали в результате аварии двух легковых автомобилей в Нижегородской области.

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Теги:
Избиение Краснобаковский район СК РФ
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