Жительницы Нижегородской области насмерть забили подругу Происшествия

Фото: СК России по Нижегородской области

В поселке Ветлужский Краснобаковского района возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, трагедия произошла 6 апреля в рабочем поселке Ветлужский. На улице Первомайской между женщинами и их общей знакомой вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемые жестоко избили потерпевшую. От полученных травм она скончалась.

В результате оперативно-следственных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны четыре местные жительницы.

На данный момент все фигурантки задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено официальное обвинение, а также избрана мера пресечения.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства по делу.

Ранее сообщалось, четыре человека пострадали в результате аварии двух легковых автомобилей в Нижегородской области.