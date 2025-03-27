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Стройфирма заплатила детям погибшего нижегородца 2,5 млн рублей

08 апреля 2025 13:52  [112] Происшествия
Стройкомпания в Нижнем Новгороде заплатила детям погибшего водителя 2,5 млн рублей

Фото: ГУФССП России по Нижегородской области

Строительная фирма перечислила компенсацию морального вреда детям мужчины, погибшего в аварии по вине её сотрудника. Об этом сообщили в ГУФССП России по Нижегородской области.

Отмечается, что ДТП произошло во время исполнения водителем служебных обязанностей. Суд установил, что работник компании сел за руль служебного внедорожника, несмотря на плохое самочувствие. На трассе М-7 в городском округе Воротынский он потерял сознание, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Волга". Водитель легковушки погиб на месте.

Сотрудника признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Так как он был на работе, ответственность за случившееся легла на работодателя.

По решению суда компания должна была выплатить по 1 миллиону 200 тысяч рублей двум сыновьям погибшего — 14 и 12 лет. Исполнительный лист направили в Воротынское районное отделение судебных приставов. Там возбудили два производства для взыскания денег.

Компания не стала платить добровольно, и приставы арестовали её счета и один из автомобилей. Только после этого организация перевела всю сумму.

В итоге дети получили 2 миллиона 400 тысяч рублей компенсации. Кроме того, за просрочку компания заплатила ещё около 170 тысяч рублей в виде исполнительского сбора.

Ранее сообщалось, что приставы заставили выплатить компенсацию пострадавшим в ДТП супругам в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
ДТП Судебные приставы ФССП
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