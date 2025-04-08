Родные утонувшего в кстовском ФОКе мальчика хотят ужесточения наказания виновным Общество

Родные мальчика, который утонул в кстовском ФОКе, требуют более строгого наказания для причастных к трагедии. Об этом сообщается в программе "Кстати..." (16+).

Судебное разбирательство по этому делу продолжается. Суд посчитал собранные материалы недостаточными для вынесения окончательного приговора, а также допустил возможность выявления новых обстоятельств или фигурантов дела.

На данный момент тренеров обвиняют по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Это достаточно серьезная статья, но родственники ребенка добиваются, чтобы действия тренеров и руководства спорткомплекса были квалифицированы более строго, возможно, как причинение смерти по неосторожности или даже халатность, что предусматривает более суровое наказание.

Также отмечается, что у тренеров не было соответствующего образования и квалификации, несмотря на то, что они проводили занятия с детьми. Это может указывать на системные нарушения в работе ФОКа, а также на возможную вину его руководства, которое допустило таких работников к детям. Не исключено, что обвинение директора в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) может быть пересмотрено, если будет доказано, что его действия или бездействие привели к трагедии.

Ранее сообщалось, что в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в Починках утонул преподаватель техникума.