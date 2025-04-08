Шелдон и Кассандра родились в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Самые популярные и редкие имена для новорожденных в Нижегородской области по итогам I квартала 2025 года назвали в региональном ГУ ЗАГС.

По данным управления, у мальчиков лидируют имена Михаил (152), Артём (124), Александр (123), Тимофей (96) и Иван (92), а у девочек — Анна (125), София (109), Варвара (104), Ева (104) и Виктория (93).

Но не все родители дают детям популярные имена. Так, в начале года появились Корнилий, Флавиан, Готье, Панкрат, Мартын, Шелдон, Спартак и Климентий. У девочек зарегистрированы Мадлен, Кассандра, Алесия, Славяна, Ефросинья, Марфа, Глафира, и Евангелина.

В ГУ ЗАГС добавили, что выбрать имя ребенку – непростая задача. И напомнили, что у госоргана есть специальный сервис, которым могут воспользоваться будущие родители.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали реже менять имена.