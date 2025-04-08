ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2025 13:35  [16] Синоптик рассказала, когда в Нижний Новгород придет потепление
09 апреля 2025 13:00  [136] "Фантомное" предприятие торговало рыбной продукцией в Нижегородской области
09 апреля 2025 12:28  [217] Шелдон и Кассандра родились в Нижегородской области
09 апреля 2025 12:00  [139] Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте депутата Руслана Станчева
09 апреля 2025 11:59  [112] Клиенты МегаФона проконтролируют новые подключения с помощью "Госуслуг"
09 апреля 2025 11:51  [164] Нижегородская мэрия объяснила видео со взломом бомбоубежища
09 апреля 2025 11:31  [164] Более 300 мигрантов выдворены из Нижегородской области с начала года
09 апреля 2025 11:15  [164] Почему в Нижнем Новгороде подорожали лекарства от диабета и туберкулеза
09 апреля 2025 11:00  [167] Родные утонувшего в кстовском ФОКе мальчика хотят ужесточения наказания виновным
09 апреля 2025 10:44  [202] Два авиарейса из Нижнего Новгорода задержали на несколько часов
Общество

Шелдон и Кассандра родились в Нижегородской области

09 апреля 2025 12:28  [217] Общество
Михаилами и Аннами чаще всего называли детей нижегородцы в первом квартале

Фото: Александр Воложанин

Самые популярные и редкие имена для новорожденных в Нижегородской области по итогам I квартала 2025 года назвали в региональном ГУ ЗАГС.

По данным управления, у мальчиков лидируют имена Михаил (152), Артём (124), Александр (123), Тимофей (96) и Иван (92), а у девочек — Анна (125), София (109), Варвара (104), Ева (104) и Виктория (93). 

Но не все родители дают детям популярные имена. Так, в начале года появились Корнилий, Флавиан, Готье, Панкрат, Мартын, Шелдон, Спартак и Климентий. У девочек зарегистрированы Мадлен, Кассандра, Алесия, Славяна, Ефросинья, Марфа, Глафира,  и Евангелина.

В ГУ ЗАГС добавили, что выбрать имя ребенку – непростая задача. И напомнили, что у госоргана есть специальный сервис, которым могут воспользоваться будущие родители. 

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали реже менять имена.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС Рождаемость
Поделиться:
Новости по теме
12 марта 2025 13:45  [558] Свидетельство о рождении стали выдавать еще в 17 нижегородских медучреждениях
10 марта 2025 16:14  [476] Нижегородские ЗАГСы будут использовать в работе искусственный интеллект
28 февраля 2025 15:27  [851] Нижегородский Дом бракосочетания открылся после ремонта
24 февраля 2025 18:27  [1575] Свидетельства о рождении теперь выдают прямо в роддомах Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
08 апреля 2025 18:17Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph