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Общество

Эльвира Набиуллина призвала перекрыть кислород чёрным кредиторам

09 апреля 2025 16:21  [49] Общество
Эльвира Набиуллина призвала перекрыть кислород чёрным кредиторам

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Государственной Думе с предложением ужесточить правила для микрофинансовых организаций (МФО). Она подчеркнула необходимость ограничения деятельности так называемых "чёрных кредиторов", которые предоставляют кредиты с высокими процентами и без должного регулирования.

Как сообщает телеканал "360", Набиуллина предложила ввести три ключевых ограничения для МФО:

- выдавать кредиты только на крупные суммы;
- установить трехдневный период "охлаждения" между выдачей кредитов;
- снизить максимальную переплату по кредитам на 100%.

По словам главы ЦБ, эти меры направлены на защиту граждан от недобросовестных кредиторов, которые часто предлагают невыгодные условия. Она отметила, что при ужесточении условий для МФО люди могут искать альтернативные источники финансирования у "чёрных кредиторов", где их права не защищены.

Набиуллина рассказала, что более 9 млн россиян уже воспользовались услугой самозапрета на кредиты. Эта мера позволяет гражданам ограничить возможность получения кредитов без их согласия. Услуга была введена 1 марта, и за короткий срок ею воспользовались значительное количество людей. Самозапрет может быть полным или частичным, в зависимости от потребностей заёмщика.

Ранее Центробанк призвал ввести норму "один заём в руки до погашения" для МФО.

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Теги:
Банк России Кредиты
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