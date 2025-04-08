Канадская семья достраивает дом под Нижним Новгородом

Фото:
Канадский фермер Аренд Фейнстра рассказал, как продвигается строительство дома в Нижегородской области. Он опубликовал новое видео на своем YouTube-канале.
Недавно многодетная семья вернулась из поездки в Грузию, и стройка продолжилась. По словам главы семейства, к июне планируется обшить особняк сайдингом. Также к этому времени он рассчитывает доделать мастерскую.
Аренд также показал подписчикам прицеп для трактора, который планирует использовать для перевозки стройматериалов.
Напомним, канадцы переехали в Нижегородскую область и получили вид на жительство в упрощенном порядке благодаря указу президента РФ, который поддерживает иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Семья планирует построить свою ферму и продавать натуральные продукты, выращенные на ней.
Ранее сообщалось, что французская семья откроет бизнес по производству удобрений в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+