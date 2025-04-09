Нижегородская "училка" записала урок русского языка для Ксении Собчак

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Урок русского языка для журналистки и ведущей Ксении Собчак записала нижегородская учительница Татьяна Гартман. Видео она разместила в своем телеграм-канале.
Так, в ролике показан отрывок из передачи, где Ксения Собчак допустила ошибку в слове "диагностировать". Она произнесла его как "диагносЦировать".
Татьяна Гартман объяснила, что поскольку слово образовано от существительного "диагностика", то, следовательно, буква "Т" также сохраняется и в глаголе.
Ранее в Нижнем Новгороде определили лучшего в столице Приволжья учителя русского языка и литературы школы.
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