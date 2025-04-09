Институт демографического развития запускает Telegram-сервис для будущих родителей Общество

Автономная некоммерческая организация "Институт демографического развития" представила новый цифровой продукт — мини-приложение "Вау, родители!", созданное для пользователей Telegram.

Сервис предлагает будущим родителям ряд интерактивных функций. С его помощью можно сгенерировать изображение предполагаемого внешнего вида ребенка, получить список необходимых вещей для роддома, а также подобрать имя малышу — как по чертам характера, так и по церковным святцам.

Разработчики заявляют, что функциональность мини-приложения будет расширяться. В дальнейшем в нем появятся новые возможности и полезные инструменты.

Кроме того, организация открыла собственный сайт — основано.рф. На нем размещена информация о проекте "Основа", посвященном идее родительского основного дохода. Посетители могут ознакомиться с концепцией инициативы и условиями участия.

АНО "Институт демографического развития" была учреждена в 2024 году по инициативе правительства Нижегородской области. Ее миссия — разработка мер по стимулированию рождаемости, продвижение семейных ценностей и проведение демографических исследований.

Напомним, в феврале нижегородские студенты устроили флешмоб "Зай, рожай" в поддержку материнства.