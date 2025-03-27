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Монтаж основания главной площадки Ледовой арены на Стрелке завершен

08 апреля 2025 15:10  [102] Спорт
Монтаж основания главной площадки Ледовой арены на Стрелке завершен

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершен монтаж основания главной площадки будущей Ледовой арены на Стрелке, сообщает "Корпорация развития Нижегородской области".

Объект постепенно приближается к финальной стадии строительства. Сейчас на стройплощадке ведутся масштабные внутренние отделочные работы.

Подрядчики укладывают плитку и керамогранит, красят стены и перегородки, а также занимаются обустройством напольного покрытия.

По словам руководителя Корпорации развития региона Игоря Ищенко, полностью завершено устройство оснований всех трех ледовых полей.

В данный момент на объекте задействовано свыше 1500 специалистов и 37 единиц техники.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец", дочерней организацией АО "Корпорация развития Нижегородской области".

Напомним, строительство ведется с 2022 года и может завершиться к осени этого года.

Ранее сообщалось, ХК "Торпедо" вылетело из борьбы за Кубок Гагарина.

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Теги:
Ремонтные работы Спорт Строительство
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