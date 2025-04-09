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Спорт

Детская школа имени хоккеиста Скворцова появится в Нижнем Новгороде

11 апреля 2025 18:08  [109] Спорт
Детская школа имени хоккеиста Скворцова появится в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Центр для развития детско-юношеского спорта и воспитания хоккеистов построят в Автозаводском районе на улице Краснодонцев. Его назовут в честь советского хоккеиста Александра Скворцова. Об этом рассказал гендиректор ХК "Торпедо" Александр Харламов в ходе конференции по итогам сезона 11 апреля, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Я считаю, что память такого великого человека надо увековечить. Тем более, что этот человек после своей карьеры довольно-таки продолжительное время посвятил своей работе именно в детской школе", - отметил Харламов.

Напомним, детский спортивный центр на улице Краснодонцев будет построен по концессии. В здании планируется разместить две ледовые арены для учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею. В проект инвестировано более 2 млрд рублей. Объект также будет включать в себя медицинский центр, конференц-зал, буфет для зрителей и гостиницу.

Харламов добавил, что документация по строительству школы буквально через месяц будет передаваться в проектный институт, а когда будут документы, можно будет выходить на стройку.

Ранее сообщалось, новая Ледовая арена на Стрелке может быть сдана уже в августе текущего года. 

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Теги:
Спортивная школа ХК "Торпедо" Хоккей
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