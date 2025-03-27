Когда в нижегородских автобусах и трамваях убавят отопление Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Пассажиры пожаловались на духоту в нижегородских трамваях. Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась в ЦРТС, чтобы выяснить, когда в городском общественном транспорте выключат печки. Вот что удалось выяснить.

В Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации напомнили, что температура в наземном общественном транспорте регулируется нормативами, утвержденными Минтрансом России. Так, при перевозке пассажиров автомобильным или городским наземным электрическим транспортом температура в салоне не должна быть ниже +12 градусов, если среднесуточная температура на улице опускается ниже +5 градусов. При этом в жаркую погоду, когда температура на улице превышает +20 градусов в салоне не должно быть выше +25 градусов.

Таким образом в ближайшее время отопление в нижегородском наземном транспорте отключать не будут из-за нестабильной температуры и ожидаемого похолодания.

Однако открытие окон и люков в общественном транспорте для вентиляции салона не запрещается. Решение об этом принимается пассажирами самостоятельно. При этом, подчеркнули в ЦРТС, необходимо учитывать мнение других людей, находящихся в салоне, чтобы не создавать дискомфорт окружающим.

Ранее сообщалось, отопительный сезон в нижегородских домах пока не завершился.