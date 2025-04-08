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Общество

Почему в Нижнем Новгороде подорожали лекарства от диабета и туберкулеза

09 апреля 2025 11:15  [103] Общество
Лечить сахарный диабет и туберкулез стало дороже в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В аптеках Нижнего Новгорода заметно подорожали препараты от сахарного диабета и туберкулёза. Цены на некоторые из них выросли в полтора раза, а упаковки популярных средств теперь стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Так, препараты на основе семаглутида, которые применяются при диабете, в нижегородских аптеках стоят от 4 000 до 9 000 рублей. Это растворы для подкожных инъекций, и стоимость зависит от дозировки, объема и производителя. Средства от туберкулёза, например, рифампицин российского производства, можно найти за 388 рублей — это лиофилизат для приготовления инъекций.

Рост цен подтверждают и данные Нижегородстата: по итогам февраля индекс цен на медикаменты в регионе составил 100,6% к декабрю 2024 года.

Подобная картина наблюдается по всей России. Как сообщает аналитическая компания RNC Pharma, в феврале 2025 года на фармацевтическом рынке страны зафиксирован резкий скачок цен на ряд жизненно необходимых препаратов.

Сильнее всего подорожали противотуберкулёзные средства — в среднем до 747 рублей за упаковку, что на 61% больше, чем годом ранее. Препараты для лечения диабета заняли второе место по темпам роста — средняя цена упаковки составила 924 рубля, что на 49% выше уровня февраля 2024 года.

Самыми дорогими остаются препараты для аллерген-специфической терапии — их средняя стоимость достигла 11,5 тысячи рублей за упаковку (плюс 18% за год).

Также россияне потратили рекордные 8 миллиардов рублей на противопростудные и противокашлевые средства. Средняя цена упаковки в этой категории составила 364 рубля — на 13% больше, чем год назад.

По словам главного редактора издания "Стационар-пресс" Алексея Никонова, рост цен на диабетические препараты частично связан с изменением их назначения.

"Речь идёт о препаратах на основе семаглутида, которые изначально применялись для лечения диабета, но сейчас активно используются для снижения веса. Массовый спрос на них спровоцировал рост цен", — пояснил эксперт в беседе с НИА "Нижний Новгород".

Кроме того, на стоимость влияет высокая доля импортных препаратов в этой категории. "Преобладание зарубежных производителей и рост логистических затрат напрямую отражаются на конечной цене для потребителя", — отметил Никонов.

Он также обратил внимание на неожиданное подорожание противотуберкулёзных препаратов. "Несколько лет назад ФАС заявляла о возможном снижении цен на российские препараты в 19 раз. Но на деле мы видим обратную тенденцию. Причины, скорее всего, в импорте и выкупе патентов на старые недорогие лекарства с последующим ростом цен", — добавил он.

Что касается всплеска трат на противопростудные препараты, эксперт связывает это с сезонной заболеваемостью. "Февраль всегда тяжёлый месяц для респираторных инфекций. В этом году совпали сразу два штамма гриппа и микоплазменная инфекция — спрос резко вырос", — заключил Никонов.

Таким образом, рост цен на лекарства — уже не просто статистика, а реальность, с которой столкнулись и нижегородцы. И, судя по всему, это только начало.

Ранее сообщалось, что за январь-февраль нижегородцы потратили более 6,6 млрд рублей на лекарства.

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Теги:
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