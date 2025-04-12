Глава "Сострадания НН" Гройсман назвал кровавым закон об усыплении животных Общество

Основатель благотворительного фонда "Сострадание НН" Владимир Гройсман выступил с резкой критикой законопроекта, касающегося регулирования численности бездомных животных. Свою позицию он озвучил в прямом эфире, запись которого опубликована в официальном сообществе фонда во "ВКонтакте".

Документ, внесённый в Государственную думу в конце февраля, предусматривает, что бездомные животные, помещённые в приют, могут быть подвергнуты эвтаназии, если за установленный срок их не заберут новые владельцы.

По мнению Гройсмана, такая инициатива представляет угрозу как для животных, так и для общества. Он отметил, что подобные меры могут привести к росту жестокости по отношению к животным и усилению коррупционных схем.

В качестве альтернативы он привёл опыт Нижегородской области, где с 2014 года успешно реализуется программа ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. По словам зоозащитника, именно этот метод доказал свою эффективность, позволив значительно снизить численность бездомных собак и случаи бешенства.

Гройсман подчеркнул, что возврат на улицы осуществляется только в отношении неагрессивных животных. Остальные продолжают жить в приютах. Он уверен, что предлагаемый законопроект не решает проблему, а лишь усугубляет её.

"Я считаю законопроект кровавым, безумным, приводящим к жестокости. Он антигуманен, потому что увеличение случаев жестокости ни к чему хорошему в воспитании наших детей не ведёт. Это не рабочий законопроект. Он ведёт к разобщённости общества, увеличению крови", — заявил основатель фонда.

По его словам, полностью уничтожить популяцию бездомных животных невозможно. При этом одна нестерилизованная собака способна за год привести до 16 щенков. Решением проблемы, по мнению Гройсмана, может быть только продолжение программы ОСВВ, которая уже позволила сократить количество бродячих животных в регионе в восемь раз.

Он также добавил, что число смертельных случаев от укусов бездомных собак по всей стране не превышает двух в год, что сопоставимо с травмами от падения сосулек. При этом около 90% всех покусов совершают не бездомные, а домашние животные, находящиеся на самовыгуле.

Ранее против законопроекта выступили зоозащитные организации, сотрудники приютов и жители различных регионов. Поддержки он не получил и со стороны властей Нижегородской области: Законодательное собрание отказалось одобрить предложенные поправки в федеральное законодательство.

Сообщалось, что в 2025 году в областном центре собираются отловить более 470 бездомных животных.