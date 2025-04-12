Столкновение "Газели" с отбойником на арзамасской трассе привело к пожару Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

На 31-м километре автодороги Р-158, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, произошло возгорание автомобиля "Газель". Инцидент случился днем 13 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало столкновение грузовика с дорожным отбойником. В результате удара транспортное средство загорелось.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Погибших также нет.

Все обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются.

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