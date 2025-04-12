Столкновение "Газели" с отбойником на арзамасской трассе привело к пожару

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На 31-м километре автодороги Р-158, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, произошло возгорание автомобиля "Газель". Инцидент случился днем 13 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По предварительным данным, причиной пожара стало столкновение грузовика с дорожным отбойником. В результате удара транспортное средство загорелось.
К счастью, в происшествии никто не пострадал. Погибших также нет.
Все обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются.
Ранее сообщалось, что женщину госпитализировали в больницу имени Семашко после очередного ДТП с автомобилем каршеринга в Нижнем Новгороде.
Также было опубликовано видео смертельного ДТП с подростками около Кстова, после гибели девушки следователи возбудили уголовное дело.
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