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Столкновение "Газели" с отбойником на арзамасской трассе привело к пожару

13 апреля 2025 15:56  [118] Происшествия
Столкновение Газели с отбойником на арзамасской трассе привело к пожару

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

На 31-м километре автодороги Р-158, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, произошло возгорание автомобиля "Газель". Инцидент случился днем 13 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало столкновение грузовика с дорожным отбойником. В результате удара транспортное средство загорелось.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Погибших также нет.

Все обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что женщину госпитализировали в больницу имени Семашко после очередного ДТП с автомобилем каршеринга в Нижнем Новгороде.

Также было опубликовано видео смертельного ДТП с подростками около Кстова, после гибели девушки следователи возбудили уголовное дело.

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Теги:
ДТП МЧС
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