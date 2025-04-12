Две машины столкнулись в Кулебаках — пострадали трое детей

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Вечером 12 апреля в городе Кулебаки Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого травмы получили трое несовершеннолетних.
По информации пресс-службы УГИБДД по региону, авария случилась на улице Адмирала Макарова. За рулем Daewoo Leganza находилась 32-летняя женщина, которая, двигаясь по крутому повороту, превысила допустимую скорость. Потеряв управление, она выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Renault Sandero.
В результате удара пострадали двое детей 10 и 13 лет, находившиеся на заднем сиденье автомобиля Daewoo. Отмечается, что на момент аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Также травмы получил 12-летний пассажир автомобиля Renault. Всем троим пострадавшим была оказана медицинская помощь — их доставили в больницу с ушибами.
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