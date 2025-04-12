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Происшествия

Две машины столкнулись в Кулебаках — пострадали трое детей

13 апреля 2025 17:08  [135] Происшествия
Две машины столкнулись в Кулебаках — пострадали трое детей

Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Вечером 12 апреля в городе Кулебаки Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого травмы получили трое несовершеннолетних.

По информации пресс-службы УГИБДД по региону, авария случилась на улице Адмирала Макарова. За рулем Daewoo Leganza находилась 32-летняя женщина, которая, двигаясь по крутому повороту, превысила допустимую скорость. Потеряв управление, она выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Renault Sandero.

В результате удара пострадали двое детей 10 и 13 лет, находившиеся на заднем сиденье автомобиля Daewoo. Отмечается, что на момент аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также травмы получил 12-летний пассажир автомобиля Renault. Всем троим пострадавшим была оказана медицинская помощь — их доставили в больницу с ушибами.

Ранее сообщалось, что "Газель" загорелась после столкновения с отбойником на арзамасской трассе в Нижегородской области.

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Теги:
ГИБДД ДТП Кулебакский г.о.
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