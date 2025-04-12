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Общество

Власти ищут подрядчика на автобусный маршрут А-59 в Нижнем Новгороде

14 апреля 2025 10:12  [189] Общество
Объявлен конкурс на обслуживание нового автобусного маршрута А-59 в Нижнем Новгороде

Объявлен конкурс на обслуживание нового автобусного маршрута А-59 в Нижнем Новгороде, сообщается на портале госзакупок. 

Заказчиком выступает Центр развития транспортных систем региона. Обслуживать маршрут будут автобусы среднего класса. Заявки принимаются до 18 апреля, итоги планируется подвести 22 апреля. 

Из конкурсной документации следует, что подрядчик будет обслуживать данный маршрут с 1 мая по 31 декабря 2025 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,56 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-59 свяжет микрорайон Юг с посёлком Новая Стройка. Он заменит Т-59, соединяющий Красное Сормово и жилой комплекс "Торпедо".  Последний, как отмечали в ЦРТС, прекратит курсировать 11 апреля. С этой даты маршрут Т-24 перешел на госконтракт и стал А-24.

Также выяснилось, что реформу общественного транспорта в Нижнем Новгороде планируется завершить к июню.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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