Два человека чуть не убились по вине пьяного водителя под Выксой Происшествия

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Нижегородской области

В селе Туртапке Выксунского округа столкнулись легковой автомобиль и мопед, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 12 апреля. Предварительно, водитель ВАЗ-2114 был нетрезв. В больницу угодили водитель мопеда и его пассажир.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что иномарка сбила двух подростков в Кстовском районе. Один из них погиб. Возбуждено уголовное дело.