Два человека чуть не убились по вине пьяного водителя под Выксой

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В селе Туртапке Выксунского округа столкнулись автомобиль и мопед

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Нижегородской области

В селе Туртапке Выксунского округа столкнулись легковой автомобиль и мопед, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 12 апреля. Предварительно, водитель ВАЗ-2114 был нетрезв. В больницу угодили водитель мопеда и его пассажир. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что иномарка сбила двух подростков в Кстовском районе. Один из них погиб. Возбуждено уголовное дело. 

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Теги:
Выксунский г.о. ДТП Пьяный водитель
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