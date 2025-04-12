Два человека чуть не убились по вине пьяного водителя под Выксой

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В селе Туртапке Выксунского округа столкнулись легковой автомобиль и мопед, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным правоохранителей, ДТП произошло 12 апреля. Предварительно, водитель ВАЗ-2114 был нетрезв. В больницу угодили водитель мопеда и его пассажир.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что иномарка сбила двух подростков в Кстовском районе. Один из них погиб. Возбуждено уголовное дело.
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