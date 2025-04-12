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Общество

Более тысячи нижегородцев возьмут в элитные войска в ходе призыва-2025

14 апреля 2025 16:34  [115] Общество
Более 3 тысяч нижегородцев попадают под весенний призыв

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В апреле стартовала весенняя призывная кампания, в рамках которой планируется призвать 160 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 30 лет. В Нижегородской области под призыв попадают более трех тысяч человек, из них 700 – жители столицы Поволжья. Об этом рассказал военный комиссар региона Сергей Агафонов в рамках пресс-конференции в НОИЦ 14 апреля, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Более 1000 нижегородцев будут служить в элитных воинских частях: в Президентском полку Федеральной службы охраны, Национальной гвардии России, Преображенском и Семеновском полках, пограничных войсках ФСБ РФ, воздушно-десантных войсках, а также в научных ротах.

Первые отправки начинаются в ближайшие дни.

Комиссар обратил внимание граждан на то, что призывники будут служить в старых границах России, направляться в новые регионы и тем более в зону СВО они не будут.

Сообщалось, что в эту призывную кампанию мужчины начнут получать повестки в электронном виде. 

Также выяснилось, что у многих призывников нынче имеется ожирение. 

 

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Теги:
Армия Военные
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