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Общество

Опубликован новый график перекрытий на мосту Нижегородской ГЭС

14 апреля 2025 16:00  [4] Общество
Обновлен график перекрытия моста Нижегородской ГЭС

Фото: филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"

Движение транспорта через Нижегородскую гидроэлектростанцию (ГЭС) временно приостановят в связи с проведением ремонтных работ на пролетах №10 и №12. Информация об этом размещена на официальном сайте предприятия.

Согласно обновленному графику, переправа будет закрыта для проезда в период с 14 по 18 апреля. Ограничения будут действовать в ночное время — с 21:00 до 3:00.

В указанные часы движение будут перекрывать каждые 30 минут. При этом продолжительность каждого интервала может достигать двух часов.

Ранее на мосту запретили проезд грузовиков и автомобилей общей массой более 15 тонн. Скорость ограничена до 30 км/ч, а минимальная дистанция составляет 15 м.

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Теги:
ГЭС движение Мост
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