Власти не нашли свалку лекарств, на которую пожаловались жители Автозавода Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти не обнаружили свалку медикаментов на улице Поющева в Автозаводском районе, о которой накануне сообщили очевидцы и СМИ. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района.

По словам местных жителей, возле гаражей валялись горы препаратов, среди которых были рецептурные антибиотики. Некоторые предположили, что лекарства принадлежали какой-то больнице или поликлинике. Но главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов опроверг эти догадки. Он сказал, что упаковки медикаментов (фото опубликовало одно нижегородское СМИ) выполнены в дизайне, характерном для 1990-х годов. По мнению Никонова, если бы такое лекарство принадлежало больнице, то давно было списано и утилизировано по всем правилам.

Мы обратились за разъяснениями в райадминистрацию и выяснили, что чиновники выезжали на место с представителями гаражного кооператива. Но свалку, о которой сообщили местные, не нашли. После этого случая нижегородцев попросили впредь давать более точные координаты. В свою очередь власти пообещали оперативно реагировать на достоверную информацию.