Три популярных лекарства исчезнут из нижегородских аптек Общество

Фото: Александр Воложанин

Росздравнадзор изымает из оборота несколько серий широко используемых лекарственных средств, произведенных российскими фармкомпаниями. Причиной стали выявленные нарушения требований к качеству препаратов, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Под отзыв попали таблетки "Кальция глюконат" дозировкой 500 мг, выпускаемые ОАО "Уралбиофарм". Несоответствие обнаружено по параметру "Маркировка", что может затруднить идентификацию препарата и нарушить требования безопасности.

Также из оборота изымаются три серии обезболивающего средства "Цитрамон П" (таблетки 20 шт.) производства ООО "ДАЛЬХИМФАРМ". Речь идет о сериях 10623, 60422. В них зафиксированы отклонения сразу по нескольким показателям: "Родственные примеси", "Однородность" и "Количественное определение".

Кроме того, отзываются 12 серий препарата "Атревозол" в таблетках по 10 мг 60 шт. Нарушения качества выявлены в сериях с номерами 021024, 031024, 041224, 051224, 061224, 071224, 010125, 020125, 030125, 040125, 050125 и 060125.

Ранее сообщалось, что пять препаратов также изъяли из-за нарушений при производстве в Нижнем Новгороде.