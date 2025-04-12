Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2025 11:33  [31] Для нижегородцев к юбилею Победы МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны
15 апреля 2025 11:23  [106] Госэкспертиза не одобрила проект строительства метро до площади Сенной
15 апреля 2025 10:58  [98] Озвучены итоги трехдневного рейда по мигрантам в Нижегородской области
15 апреля 2025 10:46  [191] Три популярных лекарства исчезнут из нижегородских аптек
15 апреля 2025 10:11  [199] Мемориальный "Поезд Победы" запустят на ГЖД
15 апреля 2025 09:50  [146] Нижегородка стала одной из самых красивых женщин мира
15 апреля 2025 09:39  [137] Почти половина трудоустроенных нижегородцев ищет подработку
15 апреля 2025 09:14  [147] Энергетики "Т Плюс" поздравили с приближающимся юбилеем Победы ветерана труда Капитолину Егорову
15 апреля 2025 08:00  [456] Россельхознадзор озвучил итоги проверки дельфинария в Нижнем Новгороде
14 апреля 2025 20:00  [852] Актер Марк Эйдельштейн рассказал о травле в нижегородской школе
Общество

Три популярных лекарства исчезнут из нижегородских аптек

15 апреля 2025 10:46  [191] Общество
Три популярных лекарства исчезнут из нижегородских аптек

Фото: Александр Воложанин

Росздравнадзор изымает из оборота несколько серий широко используемых лекарственных средств, произведенных российскими фармкомпаниями. Причиной стали выявленные нарушения требований к качеству препаратов, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Под отзыв попали таблетки "Кальция глюконат" дозировкой 500 мг, выпускаемые ОАО "Уралбиофарм". Несоответствие обнаружено по параметру "Маркировка", что может затруднить идентификацию препарата и нарушить требования безопасности.

Также из оборота изымаются три серии обезболивающего средства "Цитрамон П" (таблетки 20 шт.) производства ООО "ДАЛЬХИМФАРМ". Речь идет о сериях 10623, 60422. В них зафиксированы отклонения сразу по нескольким показателям: "Родственные примеси", "Однородность" и "Количественное определение". 

Кроме того, отзываются 12 серий препарата "Атревозол" в таблетках по 10 мг 60 шт. Нарушения качества выявлены в сериях с номерами 021024, 031024, 041224, 051224, 061224, 071224, 010125, 020125, 030125, 040125, 050125 и 060125. 

Ранее сообщалось, что пять препаратов также изъяли из-за нарушений при производстве в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аптеки лекарства Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
12 апреля 2025 19:05  [697] Рецептурные лекарства начнут выдавать по новым правилам в Нижнем Новгороде
27 марта 2025 15:46  [575] Нижегородцы потратили более 6,6 млрд рублей на лекарства с начала года
27 марта 2025 11:36  [564] Минздрав изменит правила направления пациентов на лечение в другие регионы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph