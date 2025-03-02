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Культура и отдых

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" стал работать на час дольше

07 марта 2025 11:20  [7] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

С 7 марта зоопарк "Лимпопо" работает на час дольше. Об этом представители страны птиц и зверей сообщили в соцсетях.

Отмечается, что в связи с увеличением продолжительности светового дня зоопарк отрыт до 18:00.

Посмотреть на питомцев можно со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00 (кассы работают до 17:00). 

Ранее сообщалось, что уже проснулись после зимней спячки бурые медведи Ляля и Балу, а у бенгальских тигров Веги и Барсика и у белых медведей Умки-Аяны и Николая, начался брачный период. 

 

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Теги:
Животные Зоопарк
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