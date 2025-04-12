МЧС показало фото с места утреннего ДТП на Молитовском мосту

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Спасатели устранили последствия аварии на Молитовском мосту, которая спровоцировала огромные пробки утром 15 апреля.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по региону, ДТП произошло в результате столкновения двух легковушек. Судя по фото, один из участников аварии - таксист.
В итоге пострадал один человек, его госпитализировали.
Для предотвращения возможного возгорания пожарные отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей. В ликвидации последствий аварии участвовали четыре МЧСника, одна единица специальной техники, а также спасатели Аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что неизвестный избил медсестру в Нижнем Новгороде.
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