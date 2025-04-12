Виновника ДТП с погибшим подростком в Кстове отправили в СИЗО Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

19-летний водитель, насмерть сбивший подростка в Кстовском районе, отправлен в СИЗО по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР в Нижегородской области.

Напомним, что страшное ДТП произошло вечером 12 апреля. Пьяный водитель наехал на двух подростков, которые шли по переходу. Один несовершеннолетний скончался на месте (девушка 16 лет), другой с жуткими травмами был госпитализирован.

Вскоре после аварии было возбуждено уголовное дело. А в сети появилось видео с самой аварией.