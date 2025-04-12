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Происшествия

Виновника ДТП с погибшим подростком в Кстове отправили в СИЗО

14 апреля 2025 18:40  [66] Происшествия
Виновника ДТП с погибшим подростком в Кстове отправили в СИЗО

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

19-летний водитель, насмерть сбивший подростка в Кстовском районе, отправлен в СИЗО по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР в Нижегородской области.

Напомним, что страшное ДТП произошло вечером 12 апреля. Пьяный водитель наехал на двух подростков, которые шли по переходу. Один несовершеннолетний скончался на месте (девушка 16 лет), другой с жуткими травмами был госпитализирован. 

Вскоре после аварии было возбуждено уголовное дело. А в сети появилось видео с самой аварией. 

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Теги:
ДТП Суд Уголовное дело
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