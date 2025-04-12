Внутрисосудистое УЗИ спасло жизнь нижегородцу с инфарктом

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В Центральной городской больнице Арзамаса впервые применили внутрисосудистое ультразвуковое исследование (УЗИ) при лечении пациента с инфарктом. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".
С помощью внутрисосудистого УЗИ врачи могут точно определить диаметр артерии и протяженность атеросклеротической бляшки. Это помогает установить стент с максимальной точностью и избежать ошибок, которые возможны при компьютерной диагностике. По словам специалистов, такие погрешности могут достигать 30%.
Как пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЦГБ Арзамаса Илья Шумаков, новая методика позволяет контролировать, насколько плотно стент прилегает к стенкам сосуда. Также она помогает выявить его неправильное расположение и устранить дефекты с помощью баллонной ангиопластики.
"Это особенно важно при сложных случаях имплантации, где одной ангиографии недостаточно", — отметил врач.
Применение внутрисосудистого УЗИ стало важным шагом в повышении качества кардиологической помощи и может существенно повлиять на исход лечения пациентов с острыми сердечно-сосудистыми патологиями.
Ранее сообщалось, что нижегородские ученые разработали первый в России оптоакустический ангиограф для неинвазивной оценки состояния сосудов у пациентов с последствиями тромбозов.
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