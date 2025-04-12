Иномарка сбила женщину с 6-летним ребенком у школы в Сормове

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Женщина и несовершеннолетний ребенок пострадали в результате аварии около школы №117 в Сормовском районе 15 апреля.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области, автомобиль Mazda, за рулем которого находился 58-летний водитель, наехал на 37-летнюю женщину и 6-летнего мальчика, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Союзном.
В результате ДТП оба пешехода пострадали и были доставлены в медицинские учреждения. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, Нижегородская область заняла третье место в антирейтинге регионов страны по количеству ДТП за первые три месяца 2025 года.
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