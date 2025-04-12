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Общество

Пять авиарейсов задержаны из-за ограничений в нижегородском аэропорту

16 апреля 2025 08:50  [1] Общество
Пять авиарейсов задержаны из-за ограничений в нижегородском аэропорту

Пять авиарейсов задерживаются из-за ограничений в нижегородском аэропорту 16 апреля, рассказали в пресс-службе воздушной гавани. 

Напомним, что в семь часов утра Росавиация сообщила о приостановке работы аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде в связи с угрозой атаки БПЛА. 

Как выяснилось, из-за этого, по данным на 8:30, задерживаются два рейса на прибытие и три на отправление. 

"С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпании", - уточнили в аэропорту. 

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Росавиация
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