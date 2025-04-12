Пять авиарейсов задержаны из-за ограничений в нижегородском аэропорту

Пять авиарейсов задерживаются из-за ограничений в нижегородском аэропорту 16 апреля, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, что в семь часов утра Росавиация сообщила о приостановке работы аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде в связи с угрозой атаки БПЛА.
Как выяснилось, из-за этого, по данным на 8:30, задерживаются два рейса на прибытие и три на отправление.
"С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпании", - уточнили в аэропорту.
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