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Политика

ЗСНО выступило за усиление контроля над землями у оборонных предприятий

16 апреля 2025 10:16  [171] Политика
Особый режим для участков предлагается установить возле оборонных заводов

Фото: Кира Мишина

Комитет по градостроительству Законодательного собрания Нижегородской области обсудил федеральный законопроект, предлагающий изменить правила использования земель вокруг объектов, работающих с государственной тайной.

Суть инициативы — внести поправки в Градостроительный и Земельный кодексы, чтобы наделить правительство России полномочиями по установлению особого режима для таких территорий. Это позволит ограничить доступ к участкам, примыкающим к стратегически важным организациям, и тем самым снизить риски утечки секретной информации.

Как пояснил председатель комитета Василий Суханов, в Нижнем Новгороде немало оборонных предприятий соседствуют с многоэтажными жилыми домами. С верхних этажей таких зданий можно без труда наблюдать за внутренней территорией предприятий, что представляет потенциальную угрозу безопасности.

По его словам, реализация закона может повлечь исключение ряда участков из хозяйственного оборота, в том числе под жилую застройку. Однако, как подчеркнул депутат, приоритет должен быть отдан интересам национальной безопасности.

После обсуждения члены комитета большинством голосов поддержали инициативу и рекомендовали Законодательному собранию региона направить положительный отзыв на законопроект.

Официальная позиция правительства Нижегородской области по данному вопросу пока не озвучена.

Ранее сообщалось, что в регионе принят закон об арендном жилье для работников оборонной промышленности. 

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Теги:
Безопасность Законодательное собрание Оборонная промышленность
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