ЗСНО выступило за усиление контроля над землями у оборонных предприятий

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Комитет по градостроительству Законодательного собрания Нижегородской области обсудил федеральный законопроект, предлагающий изменить правила использования земель вокруг объектов, работающих с государственной тайной.
Суть инициативы — внести поправки в Градостроительный и Земельный кодексы, чтобы наделить правительство России полномочиями по установлению особого режима для таких территорий. Это позволит ограничить доступ к участкам, примыкающим к стратегически важным организациям, и тем самым снизить риски утечки секретной информации.
Как пояснил председатель комитета Василий Суханов, в Нижнем Новгороде немало оборонных предприятий соседствуют с многоэтажными жилыми домами. С верхних этажей таких зданий можно без труда наблюдать за внутренней территорией предприятий, что представляет потенциальную угрозу безопасности.
По его словам, реализация закона может повлечь исключение ряда участков из хозяйственного оборота, в том числе под жилую застройку. Однако, как подчеркнул депутат, приоритет должен быть отдан интересам национальной безопасности.
После обсуждения члены комитета большинством голосов поддержали инициативу и рекомендовали Законодательному собранию региона направить положительный отзыв на законопроект.
Официальная позиция правительства Нижегородской области по данному вопросу пока не озвучена.
Ранее сообщалось, что в регионе принят закон об арендном жилье для работников оборонной промышленности.
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