250 аварийных МКД расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области завершена реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, действовавшей с 2019 по 2023 год. Об этом сказала директор городского департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина на заседании постоянной комиссии гордумы по развитию города, строительству и архитектуре.

Она отметила, что мероприятия программы проходили в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда". Было расселено 64 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Условия проживания улучшили для 5,2 тысячи человек.

С 2024 года стартовала следующая программа, рассчитанная до 2028 года. Под переселение подпадают 250 многоквартирных домов общей площадью 94,1 тысячи квадратных метров, признанных аварийными в период с 2017 по 2022 год.

Для размещения переселенцев планируется строительство трех новых домов на улицах Садовой, Зайцева и 40 лет Победы. Уже заключены муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

На начало апреля в рамках новой программы уже расселено 5,6 тысячи квадратных метров жилья.

Также продолжается работа по развитию застроенных территорий. В рамках действующих договоров РЗТ были расселены и снесены 36 жилых домов. Вместо них построено 11 новых многоквартирных домов общей площадью 198,4 тысячи квадратных метров. В результате город получил от застройщиков 37 квартир. Кроме того, в местный бюджет поступило порядка 222 миллионов рублей в качестве компенсации затрат на расселение аварийного фонда. Более 306 миллионов рублей было направлено на выплаты собственникам за изъятые жилые помещения.

В данное время продолжается контроль за выполнением 53 договоров РЗТ и 6 договоров комплексного развития территорий (КРТ), касающихся расселения жилфонда.

Ранее сообщалось, что на расселение аварийных домов в Нижнем Новгороде в 2025 году запланировано 2,6 млрд рублей.