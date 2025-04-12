Никитин предложил Лаврову изменить правила переселения иностранных специалистов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову предложения рабочей группы, созданной при МИД РФ, по вопросам переселения иностранных граждан.
Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, на основе опыта Нижегородской области и других субъектов страны были подготовлены рекомендации в различных сферах. В их числе — миграционная политика, таможенное регулирование, образование, трудовые отношения, социальная политика и инвестиции.
По словам Никитина, в числе предложений — инициативы по внесению изменений в российское законодательство. Главная задача этих мер — совершенствование механизма переселения в Россию квалифицированных иностранных специалистов из недружественных государств.
Губернатор подчеркнул, что речь идет о людях, которые хотят жить в России, воспитывать здесь детей и разделяют традиционные ценности.
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