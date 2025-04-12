Информация о ДТП с шестью погибшими под Нижним Новгородом оказалась фейком

Распространяемая в соцсетях информация о ДТП с шестью погибшими в Нижегородской области оказалась фейком. Ситуацию прояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В интернете разлетелась видеозапись с регистратора, на которой якобы смертельное ДТП. При этом отмечается, что трагедия произошла в нашем регионе.
В полицейском главке сказали, что таких ДТП у нас зарегистрировано не было. Кто-то распространяет заведомо ложную информацию.
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