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Происшествия

Информация о ДТП с шестью погибшими под Нижним Новгородом оказалась фейком

16 апреля 2025 17:16  [48] Происшествия
Информация о ДТП с шестью погибшими под Нижним Новгородом оказалась фейком

Распространяемая в соцсетях информация о ДТП с шестью погибшими в Нижегородской области оказалась фейком. Ситуацию прояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В интернете разлетелась видеозапись с регистратора, на которой якобы смертельное ДТП. При этом отмечается, что трагедия произошла в нашем регионе.

В полицейском главке сказали, что таких ДТП у нас зарегистрировано не было. Кто-то распространяет заведомо ложную информацию.

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Теги:
ДТП Полиция Фейк
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