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Экономика

Нижегородские власти на треть увеличили расходы на бездомных животных

16 апреля 2025 18:04  [87] Экономика
Нижегородские власти на треть увеличили расходы на бездомных животных

Власти Нижегородской области приняли решение на треть увеличить финансирование программы по обращению с бездомными животными в 2025 году. На реализацию мероприятий по отлову, стерилизации, вакцинации и возвращению животных в привычную среду обитания выделено 40 млн рублей. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".

По словам председателя областного комитета ветеринарии Михаила Курюмова, программа доказала свою эффективность: за последние десять лет количество бездомных животных в регионе сократилось в 3 раза.

В 2023 году было отловлено 2,6 тысячи животных, из которых 2,5 тысячи — бездомные собаки. Из них 84% прошли стерилизацию и были отпущены обратно на улицы. Новых хозяев нашли 386 животных. Примерно столько же были усыплены по медицинским показаниям.

Курюмов также отметил, что в регионе значительно снизилось число нападений бродячих собак на людей, а также случаев заражения бешенством.

Большинство депутатов поддержали продолжение действующей системы. Исключением стал представитель КПРФ Евгений Зудилин, который предложил отстреливать бездомных животных, однако его инициатива не получила поддержки.

Ранее сообщалось, что нижегородским инвесторам предлагают землю под приют для животных за 1 рубль.

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Теги:
Животные Законодательное собрание Финансы
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