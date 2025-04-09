Нижегородским инвесторам предлагают землю под приют для животных за 1 рубль Экономика

В Нижегородской области разработан новый механизм поддержки предпринимателей, готовых вложиться в создание приютов для бездомных животных. Инвесторам предложат арендовать землю под такие объекты всего за 1 рубль.

Как сообщили в правительстве региона, льготная аренда будет доступна с 2025 года при условии заключения соглашения о реализации инвестиционного проекта. Речь идет о строительстве или реконструкции приютов, которые оказывают услуги по содержанию, лечению и реабилитации животных без владельцев.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов пояснил, что мера направлена на привлечение большего числа инвесторов в сферу обращения с безнадзорными животными.

"У нас уже есть серьезный опыт работы в этом направлении. Чтобы усилить эффект, мы предлагаем льготную ставку аренды — 1 рубль на весь период строительства или реконструкции приюта, а также на первые пять лет его эксплуатации", — отметил Баринов.

Председатель комитета ветеринарии региона Михаил Курюмов подчеркнул, что развитие сети приютов — важный шаг для повышения гуманности обращения с животными.

"В области действует система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. Только за прошлый год по этой схеме было отловлено более 2,5 тысячи собак и кошек. Новые приюты позволят увеличить охват, улучшить условия содержания и активнее искать животным новых хозяев", — сказал Курюмов.

Также с 2026 года планируется ввести понижающий коэффициент к арендной плате за участки, где уже расположены зверинцы, зоопарки и зоосады. Для таких объектов арендная ставка будет снижена на 50% от базового уровня.

Напомним, что с 2025 года в стране стартует федеральный проект "Повышение инвестиционной активности" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его цель — создать понятные и устойчивые условия для бизнеса, снизить инвестиционные риски и увеличить долю инвестиций в экономике регионов.